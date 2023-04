Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai spune ca minciuna USR continua in Sectorul 1 al Capitalei Romaniei, acolo unde primarița Clotilde Armand afirma ca nu are bani pentru bursele copiilor, dar a incasat, de la inceputul acestui an, peste 110.000.000 lei de la bugetul statului si din taxele locale."Copiii…

- Dan Podaru, consilier local la Sectorul 1 al Capitalei din partea PNL, a depus luni o plangere penala la DNA impotriva primarului de sector Clotilde Armand, pe care o acuza de imixtiune in justitie, prin faptul ca a indemnat PNL, intr-un mesaj pe retele de socializare, sa-l impiedice sa depuna marturie…

- Reprezentantii PNL Sector 1 ii cer primarului Clotilde Armand sa-l demita pe administratorul public Tudor Rosca, pe motiv ca a ratat 15 milioane de lei din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), bani care puteau fi utilizati pentru digitalizarea statiilor de transport public.

- Un numar de 9.000 de plati in valoare de 3 milioane de lei au fost efectuate in primele trei ore prin intermediul cardurilor de energie, procedura care a demarat luni, potrivit datelor publicate de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).

- Cat caștiga un cerșetor in 2023. Unele sume depașesc salariul minim in Romania. Pe cerșetori ii cunoaștem foarte bine. Ii vedem pe strazi, in zonele centrale din București, dar și in alte mari orașe, ori in mijloacele de transport in comun. Cat ajunge sa caștige un cerșetor in 2023? Unele sume depașesc…

- Facturile pe luna decembrie aproape ca s-au emis in toata țara, iar majoritatea romanilor au de platit sume enorme! Unelegospodarii au de platit și peste 1.000 de lei, doar caldura pe o luna de zile, o creștere simțitoare fața de anul trecut sau acum doi ani. In situația aceast se afla și locuitorii…

- Romanii cu venituri mici sunt bulversati de procedurile pentru accesarea banilor pentru lemne de foc. Oamenii vor putea incasa banii in numerar de la posta, dar trebuie sa aduca documente justificative pentru lemnele cumparate. Lucrurile sunt ceva mai com

- Majorarea pensiilor e inceput cu stangul in Romania. Cand se bucurau ca vor primi mai mulți bani, pensionarii au avut surpriza neplacuta sa afle ca taloanele pentru sute de mii de romani au fost tiparite greșit. Iata cand vor primi oamenii restul banilor reținuți.