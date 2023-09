Atentie! Pe ruta Jibou – Ileanda trenurile nu circula

Vineri mai multi pasageri care calatoreau cu trenul pe ruta Zalau – Gherla, au fost preluati de un autobuz si transportati din Jibou in Ileanda, deoarece in zona respectiva trenurile nu pot circula din cauza unor lucrari. Pana in momentul de fata nu avem informatii cat vor dura lucrarile,… [citeste mai departe]