- Un roman din patru cred ca barbatul trebuie sa controleze felul in care partenera sa isi cheltuieste banii ori sa ii interzica sa aiba un prieten sau o prietena, arata datele unui barometru.

- Ministrul Sanatații a vorbit fara menajamente despre situația pacienților din spitalele romanești, care beneficiaza de un meniu extrem de sarac in nutrienți, avand in vedere faptul ca o persoana in stare de convalescența trebuie sa se alimenteze corespunzator. Banii alocați de stat pentru mancarea din…

- Vești bune pentru romani! Se dau 1.000 de lei de la stat dupa ce legea cu privire la majorarea primei de activare acordata șomerilor romani care se angajeaza cu norma intrega pentru o perioada de cel puțin trei luni a fost promulgata de președintele Kalus Iohannis. Cine sunt persoanele care pot beneficia…

- In sezonul de reduceri, mulți sunt atrași de prețurile mici și ajung sa cumpere impulsiv și sa depașeasca bugetul pe care și-l permit. Atrași de oferte, oamenii risca sa faca shopping excesiv, chiar daca asta inseamna ca pot ajunge inclusiv in situația de a lua un credit pentru produse de care nu au…

- INFOCONS: Consumatorii romani vor plati garanție pentru ambalaje și vor primi banii inapoi cand le returneaza, din ianuarie 2023 Consumatorii romani vor plati pentru ambalaje și vor primi inapoi exact aceeași suma, atunci cand le returneaza. Masura intra in vigoare din ianuarie 2023. Conform hotararii…

- In ultima perioada ne intrebam tot mai das: in ce sa investim banii ciștigați cu greu, pentru a nu-i pierde, pe fondul conflictului militar in creștere dintre Ucraina și Federația Rusa. Așadar, haideți sa vedem: in lexiconul piețelor financiare exista un astfel de concept ca "active de protecție". Cu…

- Anual, la fiecare o suta de mii de romani, 3 afla ca sufera de cancer de sange si depind de un transplant de celule stem hematopoietice pentru a trai. Multi nu gasesc la rude celulele salvatoare. Ei asteapta disperati o sansa prin Registrul National al Donatorilor Voluntari, unde sunt inscrisi insa…