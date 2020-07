Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi inalți oficiali au exprimat apreciere fața de nivelul excelent al relațiilor bilaterale dintre Romania și Emiratele Arabe Unite, cu precadere in ceea ce privește parteneriatul economic strategic existent intre cele doua țari. A fost convenita continuarea eforturilor comune in vederea aprofundarii…

- bull; Cei doi inalti oficiali au exprimat apreciere fata de nivelul excelent al relatiilor bilaterale Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, a avut astazi o convorbire telefonica cu Printul mostenitor al Emiratului Abu Dhabi, Seicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, la initiativa Altetei Sale. Cei doi…

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI, a declarat ca, in aceasta perioada in care lupta cu noul coronavirus, sunt instituții care cer rapoarte cu ce s-a facut și trimit inspectori in control. "Sunt ingrijorat. Unul, pentru ca s-a ajuns la batjocura, la minimalizare, la a se lua la mișto, cum se spune,…

- In prima zi dupa ridicarea restricțiilor de circulației Piața Constituției a fost plina de mașini și tineri care au așteptat aceasta zi de relaxare. La ambele intrari in Piața Constituției s-au creat cozi interminabile. Cisteste si: Finalul STARII DE URGENTA, sarbatorit cu focuri de artificii…

- Nu trebuie uitat ca lupta anticorupție din Romania a fost declanșata dupa ce de la Bruxelles s-a batut cu pumnul in masa dupa o anume speța in care mai-marii Comisiei Europene pur și simplu au ajuns la concluzia ca sunt luați de fraieri de autoritațile de la București. Ce-i drept, tradiționalul exces…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca in perioada 2007-2014, pentru care Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamnat Romania pentru poluarea din București, Primaria era condusa de Adriean Videanu și de Sorin Oprescu.

- Reacție dura a ministrului Mediului, Costel Alexe, dupa ce Romania a fost condamnata, joi, de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru poluarea din Bucuresti. CJUE precizeaza ca Romania nu a respectat reglementarile privind valorile limita de PM10, conform sentinței.Citește și:…

- Informație de ultima ora. Romania a fost condamnata, joi, de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru poluarea din Bucuresti. Deocamdata nu se știe ce sancțiune va primi țara noastra, insa Curtea a precizat ca Romania nu a respectat reglementarile privind valorile limita de PM10.Citește…