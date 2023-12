Banii de la buget, împărțiți după amendamentele aprobate Aprobi amendamente, primești bani de la buget. Mai mult sau mai puțin, in funcție de partidul din care faci parte. Chiar și pentru opoziție s-a gasit cate ceva. Oferta este destul de generoasa, intre 500.000 lei și 1 milion de lei pentru fiecare parlamentar și ar fi venit din partea PSD și PNL. Pentru ca PSD și PNL au nevoie sa le fie aprobate amendamentele in Parlament, sunt dispuse sa cedeze opoziției aceste sume, potrivit unor informații vehiculate in media. Parlamentarii au dreptul legal sa depuna amendamente la proiectul bugetului de stat și sunt sute de mii, intr-un an. Dintre acestea, doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

