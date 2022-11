Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul consultativ pentru vaccinare din Germania (STIKO) a recomandat joi ca vaccinul anti-COVID-19 de la Pfizer-BioNTech sa fie administrat copiilor cu varste cuprinse intre sase luni si patru ani doar in cazul celor la care exista riscul dezvoltarii unei forme grave a bolii, relateaza Reuters.…

- Raportul cheltuielilor din PIB alocate pentru cercetare-dezvoltare si inovare este in prezent de 0,47%, cheltuielile realizate de statul roman scazand, chiar, marginal, desi schemele de ajutor de stat au fost in crestere, releva cel mai recent studiu al KPMG - "Facilitati fiscale si alte instrumente…

- Așa cum site-ul nostru a mai relatat, problemele majore are urbanismului din București risca sa degenereze in efecte greu de cuantificat. Specialiștii vorbesc despre un impact negativ de 6% asupra PIB-ului național, de zeci de mii de locuri de munca ce pot disparea in Capitala și imprejurimi, de…

- Un studiu realizat de Expert Forum si Greenpeace Romania arata ca Romania a alocat aproape 18 miliarde de lei, bani publici proveniti din diverse surse – buget local si fonduri europene – pentru realizarea unor retele de gaze care duc la cresterea consumului de gaz, suma la care se adauga alte peste…

- Numarul persoanelor care dezvolta sau mor din cauza unui cancer hepatic la nivel mondial va creste cu peste 55% pana in 2040, daca nu se vor depune mai multe eforturi pentru a lupta impotriva acestei boli adesea prevenibile, potrivit unei analize realizate de oameni de stiinta ai Agentiei Internationale…

- Cuba va demara o noua etapa a unui studiu clinic ce vizeaza un medicament dezvoltat de un laborator national cu scopul de a trata maladia Alzheimer, care figureaza printre principalele cauze de deces in aceasta tara, a anuntat vineri intr-un raport Ministerul cubanez al Sanatatii, citat de AFP, informeaza…

- Cand vine vorba de efectele crizei din energie si ale inflatiei in sectorul agroalimentar european, povestea cea mai des rostogolita este una despre costuri impovaratoare, cu risc de faliment, nevoie urgenta de ajutor si scumpiri de supravietuire. Este o poveste intalnita si in alte parti. Fii…

- Aproape jumatate din cazurile de deces provocate de cancer, se datoreaza factorilor de risc legați de stilul de viața. Un studiu realizat de cercetatorii americani a demonstrat ca majoriotatea factorilor de risc cunoscuți au fost responsabili pentru aproape 4,45 milioane de decese cauzate de cancer…