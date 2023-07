Bani pentru Pakistan: FMI a aprobat un pachet de asistență de trei miliarde de dolari Consiliul de conducere al FMI a aprobat un pachet de asistența in suma de trei miliarde de dolari pentru Pakistan, informeaza Rador. Corespondentul BBC transmite ca FMI a convenit inca de luna trecuta, la nivelul funcționarilor, asupra unui acord de asistența, iar decizia de astazi va permite Pakistanului sa contracteze alți creditori internaționali pentru finanțari suplimentare. CITESTE SI Coreea de Nord testeaza o noua racheta balistica intercontinentala Hwasong-18 02:43 6 live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 13 iulie - Ucraina spera sa primeasca avioane F-16 pana in martie 2024 01:20 312… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

