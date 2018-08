Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa angajeze in companiile sale tineri care stau in centrele de plasament, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc joia viitoare. Acestia vor fi angajati in companiile municipale…

- Bugetul Primariei Capitalei pe anul acesta va fi rectificat, urmand sa fie alocati alti 10 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro) pentru lucrarile de constructie a Catedralei Mantuirii Neamului, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al…

- Primaria Capitalei va acorda vouchere in valoare de 17.000 de lei pacientelor cu cancer la san pentru testele genetice recomandate de medici, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Primaria Capitalei a aprobat un proiect conform caruia elevii școlilor din București vor primi cate 750 de lei pentru a-și pune aparat dentar, scrie stirilekanald.ro. Decizia a fost luata joi, in cadrul unei ședințe a Consiliului General al Municipiului București. Copiii care au nevoie de proteze ortodontice…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde suplimente financiare cuprinse intre 1.000 și 3.000 de lei cuplurilor care implinesc 25, 50, și 75 de ani de casatorie, potrivit unui proiect al Consiliului General al Municipiului București.Potrivit proiectului de hotarare, care va fi supus votului in ședința…

- Primaria Capitalei vrea sa dea 3.000 de lei cuplurilor care implinesc 75 de ani de casatorie. In plus, familiile care anul acesta implinesc 25 de ani de casatorie vor primi de la Primarie suma de 1.000 de lei iar cuplurile care aniverseaza 50 de ani de casatorie vor primi un premiu de 1.500 de lei.…

- Primaria Capitalei ar putea investi 83,64 milioane de lei pentru reabilitarea Palatului Universitatii din Bucuresti, potrivit unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie analizat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), anunta news.ro.

- Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Consolidari, va incepe in cel mai scurt timp lucrarile pentru 132 de blocuri dintre cele 552 incluse in prima etapa a programului municipal de reabilitare termica, a anunțat primarul Capitalei, Gabriela Firea, pe Facebook.Citeste si: ULTIMA ORA…