- Anii de pandemie au fost un moment de reflectie, dar si o rampa de lansare pentru Claudiu Țaran. Dupa mai bine de 14 ani in care a lucrat in IT, a decis sa isi croiasca alt drum. A ales calea antreprenoriatului si a deschis o afacere despre care la inceput nu stia prea multe.

- ”170.000 de tone de alimente, aproximativ 8.500 de tiruri pline ochi cu produse romanesti. Acesta este totalul celor VI transe de ajutoare alimentare pe care Guvernul Romaniei le duce, din bani europeni, in casele a aproximativ 1,2 milioane de copii, parinti si bunici din Romania”, a scris, marti seara,…

- Uniunea Europeana a ajuns marți la un acord fara precedent de interzicere a importurilor de produse care contribuie la defrișari, cu doar cateva zile inainte de summitul COP15 privind biodiversitatea din Canada. Sunt vizate cafeaua, soia, cacao, uleiul de palmier, lemnul, carnea de vita precum și mai…

- Uniunea Europeana estimeaza ca va avea toate reglementarile finalizate la timp pentru introducerea, in data de 5 decembrie, a unui plan G7 privind plafonarea pretului la petrolul rusesc, a declarat vineri comisarul european pentru energie, Kadri Simson, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Partidul Social Democrat Alba Iulia, cu sprijinul Tineretului Social Democrat Alba Iulia, organizeaza conferința ”Bani europeni pentru afaceri romanești” in cadrul careia specialiști din Ministerul Antreprenoriatului și Turismului vor prezenta programe de finanțare dedicate celor care vor sa-și deschida…

- Republica Moldova a devenit prima țara din regiune care obține recunoașterea reciproca a agenților economici autorizați cu Uniunea Europeana. Despre aceasta a informat Serviciul Vamal. La sediul Guvernului Republicii Moldova are loc evenimentul de Lansare a Programului de recunoaștere reciproca a operatorilor…

- Ministrul Industriei și Comerțului din Republica Ceha, Jozef Sikela, a anunțat luni ca UE are in plan un mecanism de plafonare a prețurilor la gaze. Ce masuri se vor lua și cum vor fi afectate țarile din Uniunea Europeana? Totusi, Rusia a gasit o portita de scapare pentru gaz. Rusia vinde GNL Rusia…