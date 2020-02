Bani europeni pentru irigaţii la Ţuţora Proiectarea tehnica si elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente are ca termen de realizare 60 de zile, iar executia propriu-zisa, 12 luni. Anuntul de licitatie afisat pe platforma electronica de achizitii publice precizeaza ca ofertele pot fi depuse pana pe 9 martie, iar contractul ar urma sa fie atribuit cel mai tarziu in iulie. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din septembrie elevii din zonele defavorizate vor fi beneficiarii unui proiect din fonduri europene de tip "after school". Anuntul a fost facut de catre vicepremierul Raluca Turcan la inceputul sedintei de Guvern.Programul "Scoala dupa scoala" de tip "after school" va incepe in septembrie pentru elevii…

- Romania va primi anul acesta un grant de 15,83 milioane de euro de la Comisia Europeana pentru despagubirile acordate in cazul pestei porcine africane in anul 2019, a declarat, luni, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu,…

- De Craciun, Adela Popescu și Cove au pregatit ediții speciale ”Vorbește lumea”. Cei doi simpatici prezentatori au decorat deja platoul emisiunii, iar incepand de luni, 23 decembrie, de la ora 10:30, ii așteapta pe telespectatori cu invitați surpriza, colinde, materiale speciale și multa distracție.…

- Dorian Popa și Oana Zavoranu sunt colegi in serialul ”Sacrificiul” de la Antena 1, iar timpul petrecut pe platourile de filmare pare ca i-a apropiat așa incat pe internet sa apara semne care sa intareasca cele supoziția cum ca cei doi ar forma un cuplu. Ce spune Dorian despre ipotezele din presa? Dorian…

- Guvernul a aprobat, astazi, Legea bugetului de stat pentru 2020. Anunțul a fost facut de ministrul de Finanțe Florin Cițu. Acesta a spus ca este primul buget din ultimii ani facut pe date reale. „In același timp este primul buget care a avut ca obiective eliminarea risipei și direcționarea banilor spre…

- Angajații ISU Galați au evacuat, marți dupa-amiaza, 25 de persoane dintr-un loc din oraș, dupa ce pe scara imobilului se simțea miros puternic de gaz, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Galați, pompierii au fost solicitați sa intervina pe Drumul Viilor, la blocul T10, unde se simțea un miros persistent…

- In Marea Britanie au avut loc alegeri parlamentare anticipate, dar asta nu schimba cu nimioc statului romanilor rezidenți in Regat. Cel puțin așa a dat asigurari ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca liberalizarea pietei la energie electrica si gaze naturale nu se va realiza de la 1 ianuarie 2020, ci va exista o perioada de tranzitie de 6 - 9...