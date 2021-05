Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare concentrare de obiective protejate de UNESCO de la noi din țara se regasește in Bucovina. Opt dintre manastirile din zona sunt in patrimoniul mondial. Toate cu istorii de secole. Și totuși, cum se intalnesc drumurile complicate ale banilor și birocrației de la Bruxelles cu tradiția și randuiala…

- O firma din Timișoara va primi 13 milioane de lei pentru a reabilita și extinde Clinica de Balneologie și Recuperare Timișoara. Zece milioane din valoare totala a contractului, care include și dotarea cu aparatura noua, sunt acoperiți din fonduri europene, prin intermediul Programului Operațional Regional.…

- Un miliard de euro a fost impartit de o mana de oameni conectati prin relatii personale, afaceri sau interese politice Cum a fost posibil acest lucru, aflam la ZIUA Live, marti, 9 martie de la ora 14.00, de la Andrei Cristian Leonte, redactor sef la Info Sud Est si unul dintre autorii investigatiei…

- Autorizație pentru primii 7 km din drumurile de legatura cu Podul Braila Foto: Adriana Tudose / RRA Astazi a fost emisa autorizația de construire pentru primii 7 km din drumurile de legatura cu Podul Braila, fara de care acesta nu ar putea fi dat în trafic la finalul anului viitor.…

- In 2020, Europa a trecut printr-un trend inversat al migratiei, iar multi dintre cei care lucrau in strainatate s-au intors acasa, scrie The Economist, citat de Business Magazin. Publicatia observa ca, desi este greu de spus care sunt cifrele exacte, estimarile arata ca 1,3 milioane de romani…

- Mai mulți elevi din provincie au protestat in fața guvernului dupa ce liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca gratuitatea transportului elevilor va fi limitata. Pentru a liniști apele, premierul Florin Cițu a declarant ca se va reveni la reducerea de 50% in loc de gratuitate, in ceea ce privește transportul…

- CHIȘINAU, 11 feb – Sputnik. La cursul Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru joi, 11 februarie, un dolar american echivaleaza cu 17,53 lei, un euro – cu 21,25 lei, o hrivna ucraineana – cu 63,13 bani, un leu romanesc – cu 4,36 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 23,75 bani. © Screenshot…

- In total, vanzarile de PC-uri in 2020 au crescut cu 17 %, pana la 458,2 milioane de unitați. Potrivit acestor date, se remarca creșterea vanzarii Chromebook-urilor, cu un total de 30,7 milioane de unitați vandute in 2020, cu 287% mai mult decat in ​​al patrulea trimestru al anului 2019, datorita cererii…