- Demolarea unei biserici este ”un act tulburator si neavenit”, iar solutia mutarii sau translatarii, in masura posibilului, este ”aprioric mai buna” decat sa fie pusa la pamant, a transmis vineri purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, citat de Agerpres . Afirmațiile acestuia vin…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, precizeaza, in contextul neintelegerii intre autoritatile locale ale municipiului Constanta si Arhiepiscopia Tomisului, pe tema demolarii Bisericii Izvorul Tamadurii, construita pe trotuar, pe bulevarul Tomis, ca "orice edificiu ridicat in…

- In aceasta dimineata, de la ora 7.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, oficiaza Sf. Liturghie la biserica "Izvorul Tamaduirii", din zona Macul Rosu, municipiul Constanta, cea pentru care instanta a decis demolarea. La finalul acestei saptamani expira prelungirea acordata de municipalitatea pentru…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, i-a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa primarului municipiului Constanta, Vergil Chitac, cerandu-i sa impiedice demolarea unei biserici din municipiu care a fost construita fara autorizatie, pe trotuar, si in legatura cu care instanta a decis…