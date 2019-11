Stiri pe aceeasi tema

- Banderola tricolora purtata la 1 Decembrie 1918 de Ovidiu Gritta, implicat in organizarea garzilor romanesti din satele din imprejurimile orasului Alba Iulia si, ulterior, in perioada interbelica, sef al Politiei din Alba Iulia, Timisoara, Arad, Cluj, Chisinau, a fost expusa, marti, la exact 66 de…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș organizeaza in perioada 29 – 31 octombrie 2019, Atelierele toamnei de poveste. Povestea lui Felician Farcașiu. VEZI AFISUL EVENIMENTULUI Prin intermediul acestor ateliere…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș organizeaza in perioada 29 – 31 octombrie 2019, Atelierele toamnei de poveste. Povestea lui Felician Farcașiu. Prin intermediul acestor ateliere de toamna bogata, participanții…

- In armonia policroma a culorilor toamnei, duminica, 13 octombrie 2019, localitatea hațegana Silvașu de Jos a fost martora unui eveniment cultural-religios deosebit. Cu binecuvantarea Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj, Parohia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica, Silvașu de Jos a gazduit Microexpoziția…

- Pentru efectuarea unor lucrari specifice la reteaua de distributie, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale, marti, 15 octombrie, incepand cu ora 10.00 in localitatile Rediu si Breazu, din judeteul Iasi. Reluarea serviciului de distributie a gazelor naturale…

- Pe multi i-a speriat prognoza meteo si s-au gandit de doua ori daca sa porneasca sau nu spre Rosia, la cea de a VIII-a editie a targului Straita Plina. E drept ca ploaia nu a ocolit pasunea Intre Rauri pana pe la pranz, dar dupa aceea norii au fost mai ingaduitori, iar spre seara a iesit si soarele,…

- "Stimata doamna prim-ministru, va scriem pentru a va solicita implicarea directa si rapida in vederea deblocarii situatiei in care se afla lotul 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva, un tronson de autostrada finalizat in proportie de 99%, platit aproape integral de cetatenii romani si europeni si reziliat…

- Un flashmob al iubitorilor de dans va avea loc in patru orașe, simultan, sambata, in Romania și mai bine de 190 in intreaga lume. O coregrafie West Coast Swing se desfașoara incepand cu orele 18.30 la București, Timișoara, Arad, și Cluj. Sambata, 7 septembrie, in jurul orei 18.30, zeci de dansatori…