- Poliția Rutiera a avizat propunerea Comisiei de Circulație a Municipiului Iași privind prelungirea benzii unice pentru mijloacele de transport in comun pana la rondul de tramvai de la capatul zonei CUG. Concret, masura va fi aplicata pe șoseaua Nicolina, pe segmentul cuprins intre intersecția bulevardul…

- Aleșii județeni au aaprobat joi, 23 septembrie, intr-o ședința ordinara de lucru, Studiul de oportunitate privind stabilirea modalitații de gestiune a serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Mureș și Studiul de trafic privind identificarea și evaluarea fluxurilor…

- Primul tramvai ultramodern construit pentru Municipiul Iași de compania Bozankaya din Turcia a ajuns in Iași in seara zilei de 17 septembrie! Urmeaza inca 15 de la același producator, care vor ajunge la Iași in acest an și in cursul anului viitor. Ca și tramvaiele poloneze PESA care circula deja in…

- Organizarea in bune condiții a Raliului Iasului 2021 genereaza și o serie de restricții de circulație și modificari in transportul public. Astfel, in perioada 2 septembrie, ora 10.00 – 5 septembrie, ora 24.00, aleea de acces din fata Palatului Culturii (zona liniilor de tramvai) va fi inchisa traficului…

- Organizarea in bune condiții a Raliului Iasului 2021 va genera și o serie de restricții de circulație și modificari in transportul public. Cel mai așteptat eveniment automobilistic al anului va avea loc in perioada 3 – 5 septembrie, dar unele restricții vor intra in vigoare mai devreme. Astfel, in perioada…

- Aceasta va fi amenajata pe șoseaua și strada Nicolina, de la intersecția cu strada Salciilor (zona Lidl Nicolina) pana in Podu Roș. Decizia, care a fost supusa dezbaterii publice in ultimii ani, a fost luata de Comisia de Circulație a Municipiului Iași in cadrul ședinței din 25 martie 2021 și a fost…

- Primele doua dintre cele 16 tramvaie PESA contractate de Primaria Iași au fost filmate in Pasul Tihuța, la 1.200 de metri. Interesant este ca s-a ales transportul vehiculelor pe cale rutiera in locul celei pe cale ferata deși pe șosea sunt serpentine, se urca și se coboara munții, se blocheaza traficul…