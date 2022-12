Bancul zilei. De ce a fost Bulă bătut de tatăl său Rasul este cel mai bun medicament. Este important sa-ți incepi ziua intr-o stare de spirit pozitiva. Aceasta iți va asigura doza de pozitivitate și de speranța de care ai nevoie, pentru a trece cu brio peste toate confruntarile din timpul zilei. Nu prioritiza necazurile sau negativitațile in detrimentul fericirii. Razi impreuna cu noi la bancul […] The post Bancul zilei. De ce a fost Bula batut de tatal sau appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Și tu uraști diminețile? Persoanele matinale au unele avantaje, spre deosebire de restul. Insa, in cele din urma, acest aspect al vieții ține de preferințele personale. Indiferent la ce ora ești nevoit sa te trezești și sa-ți incepi ziua de munca, depinde uneori și de tine sa o faci intr-o nota pozitiva.…

- Bancul zilei de luni, 28 noiembrie. Incepe-ți ziua cu un moment de amuzament. Zambetul poate sa te stimuleze. Nu iți sporește doar starea de bine, ci are efecte pe mai multe planuri, inclusiv profesional. Organismul elibereaza mai multe endorfine și alți hormoni ce contribuie la imbunatațirea starii…

- Tuturor le place un ras bun din cand in cand, iar știința susține acest sentiment. Studiile au aratat ca rasul este legat de bunastarea noastra fizica, emoționala și mentala, chiar și de relațiile noastre. Aaș ca, ne-mam gandit ca bancul zilei ar putea sa ajute. Rasul poate fi un instrument de supraviețuire…

- Indiferent ca-i spui zambet sau raset, efectele benefice ale manifestarii bucuriei nu pot fi negate. Ne naștem cu abilitatea de a rade, insa, pe masura ce inaintam in varsta, zambim tot mai rar. Incepe ziua de astazi cu o stare de bine. Citește in randurile de mai jos bancul zilei de vineri, 18 noiembrie.…

- Rasul este cel mai bun medicament, spune o vorba din popor care s-a dovedit, de-a lungul anilor, a fi adevarata. Studiile arata ca starea de bine generata in urma unei glume poate aduce schimbari pozitive in organism. Vorbim inclusiv despre nivelul ritmului cardiac, a tensiunii arteriale și musculare.…

- Mulți romani adora bancurile, iar unii dintre ei chiar aleg sa le spuna in cele mai neașteptate momente. Bancul zilei de astazi este unul știut de foarte mulți comedianți din Romania. Majoritatea știu ce se intampla dupa ce soția este sunata de partenerul ei de viața care este foarte gelos și o verifica…

- Un soț a decis sa iși duca partenera la restaurant. Acesta a fost decis sa o faca pe femeie sa rada, așa ca i-a spus un banc la un moment dat. Barbatul a avut parte de o condiție atunci cand și-a vazut partenera. Mai el exact, un barbat a trebuit sa reacționeze intr-un fel atunci […] The post Bancul…

- Nu de puține ori, in trafic, am fost martorii unor situații hilare. Ni se poate intampla fiecaruia dintre noi. Dar, cand ne vedem in fața unei situații de acest gen, mintea incepe sa lucreze. Nu de puține ori avem scuze de-a dreptul hilare. Pe de alta parte, daca avem o zi proasta și ne mai […] The…