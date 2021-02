Bancul zilei: Colonizarea plantei Marte și sexul extraterestru Este anul 2222 iar Ion si Maria aterizeaza pe Marte, dupa un zbor de zeci de milioane de kilometri.

Ei se întâlnesc cu un cuplu marțian si vorbesc despre tot felul de lucruri.

Ion întreaba daca Marte are o piata de capital, daca au laptop-uri, cum se fac bani, etc.



În cele din urma, Maria aduce în discuție subiectul sex.

-Dar cum faceti voi acest lucru?&" întreaba ea curioasa foc.

-Mult mai bine ca voi!, raspunde marțianul.



Urmeaza o discuție si în cele din urma cele doua cupluri decid sa faca schimb de parteneri pentru o noapte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cica era ziua de nastere a unui judecator si colegii lui nu stiau ce cadou sa-i faca. Zice unul: - Hai sa-i cumparam un Ferrari! Ceilalti protesteaza: - E prea putin, ma, ce naiba!?Altul: - Hai sa-i luam o vila in Elvetia! Ceilalti: - E prea putin, sa fim seriosi,…

- Salon auto, in curtea unui bloc din orasul Norilsk, Siberia. Mai multe automobile puteau fi admirate pe piedestale, dupa ce nametii de aproape un metru nu au putu fi curatati de sub ele. Imaginile nu mai au nevoie de comentarii.

- Va amintiți filmul „Marțianul”, in care protagonistul reușește sa cultive cartofi in solul de pe Marte? Ei bine, totul poate deveni realitate. Iar in acest sens NASA face echipa cu Agenția Spațiala Canadiana și pune la bataie un premiu de 500.000 de dolari. Banii sunt oferiți celor care au o idee pe…

- Un programator mergea pe strada cind o broasca il striga si ii spune:- Daca ma saruti, am sa ma transform intr-o printesa foarte draguta.Programatorul lua broscuta, o puse in buzunarul lui si merse mai departe. Broscuta striga:- Daca ma saruti, am sa ma transform intr-o printesa foarte draguta…

- Moscova, anii '50. Interdictie de iesire intre orele 21 si 6. Doi militieni vad pe unul care se furisa. Unul scoate mitraliera si il impusca. - Volodia, de ce l-ai impuscat? E numai 20:45!!! - Il cunosc, sta departe, nu mai ajungea.

- Sarbatorile zilei de 26 ianuarie OrtodoxeSf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie si IoanGreco-catoliceSf. cuv. Xenofont si familia saRomano-catoliceSs. Timotei si Tit, ep.Mitropolitul Moldovei Iosif…

- Bursa de pe Wall Street a devenit atat de sofisticata incat in curand nu va mai fi nevoie acolo decat de un supercomputer, un caine si un om. Computerul va face toate tranzactiile iar cainele va il va pazi sa nu se apropie cineva de el. Omul va fi angajat sa hraneasca cainele.

- Un șef de partid întreaba Radio Erevan: – Un barbat poate sa aiba mai mult de 2 oua? Raspuns: – În mod normal nu, dar daca atunci când te apleci în fața și te uiți printre picioare și numeri exact 4, sa știi ca Opoziția a venit puternic din…