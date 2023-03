Stiri pe aceeasi tema

- „Este deja o incercare de a distruge armata privata Wagner, fapt comparabil cu tradarea de patrie. Se lucreaza direct pentru distrugerea Wagner. Intre timp, armata privata Wagner continua sa fie angajata in batalia sangeroasa pentru Bahmut si pierde sute de combatanti in fiecare zi”, a reclamat vehement…

- „Este deja o incercare de a distruge armata privata Wagner, fapt comparabil cu tradarea de patrie. Se lucreaza direct pentru distrugerea Wagner. Intre timp, armata privata Wagner continua sa fie angajata in batalia sangeroasa pentru Bahmut si pierde sute de combatanti in fiecare zi”, a reclamat vehement…

- Seful Wagner, Evgheni Prigojin, a recunoscut ca grupul sau de mercenari se confrunta cu dificultati in Ucraina si ca in curand isi va "reduce" dimensiunile, pe fondul dovezilor tot mai numeroase ca influenta sa politica la Kremlin se diminueaza, relateaza The Guardian. "Numarul unitatilor Wagner va…

- Serghei Soigu, Ministrul rus al Apararii, a spus, marți, ca livrarile de arme ucrainenilor de catre Occident, aduce NATO direct in conflict și a avertizat, inca o data, cu o escaladare „imprevizibila” „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil”, a declarat ministrul…

- Rusia nu intentioneaza sa puna capat razboiului impotriva Ucrainei, dar isi va continua operatiunile ofensive pe diferite directii, a declarat marti Andrei Cerniak, un purtator de cuvant al Directiei principale de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), intr-un comunicat postat pe site-ul…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este „inevitabila” si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Potrivit lui Soigu, care a fost criticat dur de vocile pro-razboi din Rusia…

- Ministerul rus al Apararii a declarat vineri ca a efectuat o "lovitura masiva" asupra infrastructurii energetice si militaro-industriale a Ucrainei la 29 decembrie folosind arme de inalta precizie, a relatat agentia Interfax, preluata de Reuters. Potrivit ministerului, loviturile aeriene au perturbat…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face un anunt major saptamana viitoare la o reuniune la Ministerul Apararii, potrivit unui post public rus. ”Asteptam declaratii importante”, a declarat la radio-televiziunea publica rusa VGTRK Pavel Sarubin, moderatorul programului ”Moscova.Kremlin.Putin”. Conform…