Bancnote și timbre pentru colecționarii pasionați de istorie Bancnote și timbre se colecționeaza dintotdeauna. Iar valoarea lor crește odata cu trecerea timpului. Acum, adevarații pasionați de istorie au șansa de a achiziționa o comoara. Este vorba despre o serie de bancnote și timbre din perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial. 2000 de zile, 61 de state și 60 milioane de oameni trecuți in neființa. Sunt numere, dar reprezinta dezastrul creat de cel de-Al Doilea Razboi Mondial, care a ucis cam 3% din populația lumii. Seria de 60 de reviste, bancnote și timbre , albume premium bogat ilustrate te vor purta, in fiecare saptamana, prin istoria acelor ani.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O istorie adevarata. O ciudata similitudine cu Romania de acum 80 de ani. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR Pe 18 mai s-au nascut: Sfantul Ioan Paul al II-lea, Frank Capra, Margot Fontayn, Charles Trenet, Rick Wakeman, Alla Baianova, Ezio Pinza, Aurelio Roncaglia, Bertrand Russell, Nicu Stanescu, Michael…

- Apeland la presa scrisa de acum 70 de ani, Libertatea reconstituie atmosfera zilelor de 1 Mai din Romania anilor 1949 si 1950.Pe 1 mai 1949, la aproape patru ani de la incheierea celui de-Al Doilea Razboi Mondial (septembrie 1945), Romania suferise schimbari radicale pe scena politica.Ion Antonescu…

- Acum 124 de ani, pe 6 aprilie 1896, a inceput era Olimpiadelor, asa cum ne este familiara. La Atena, la ora 14.00, Regele George I al Greciei a declarat deschisa prima editie a Jocurilor Olimpice moderne. „Adevarul“ va prezinta un serial de povesti cu si despre evenimente si personaje importante din…

- Actorul Andrew Jack, cunoscut pentru rolul generalului din Rezistenta Caluan Ematt din franciza „Razboiul stelelor/ Star Wars franchise”, dar si ca unul dintre cei mai mari antrenori de dialecte de la Hollywood,...

- Omenirea nu se confrunta acum cu prima pandemie. De-a lungul vremii, virusurile au omorat mai multi oameni decat razboiul. Sylvia Hoisie, medicul membru in echipa care a inventat Polidinul, ne vorbeste despre dramele prin care a trecut populatia in istorie.

- Institutul Finlandez pentru Sanatate si Bunastare a confirmat sambata primul deces provocat de coronavirus in aceasta tara, precizand ca este vorba despre un pacient varstnic din capitala, informeaza Reuters."Primul caz de deces provocat de coronavirus in Finlanda este foarte regretabil, dar…

- FRF a anuntat decizia prin intermediul unui comunicat oficial. LPF, decizie de ULTIMA ORA legata de epidemia de CORONAVIRUS. Ce se intampla cu derby-ul CFR CLUJ - FCSB "Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care-l reprezinta virusul COVID-19 și luand in considerare deciziile luate…

- Un lungmetraj documentar despre trupa norvegiana A-ha va fi lansat in cinematografe pe 26 noiembrie, potrivit Variety.„A-ha: The Movie” va rula in cinematografe din Germania, Elvetia, Coreea de Sud, Italia, Belgia, Finlanda, Israel, Islanda si Suedia.Premiera va fi insotita de un eveniment…