Bancnote românești, comori neașteptate: Exemplare vechi pot aduce mii de lei pe internet Colecționari pasionați platesc sume exorbitante pentru bancnotele de 1.000, 2.000 și 5.000 de lei. Daca aveți in casa bancnote vechi, indiferent de valuta sau țara de proveniența, ar putea fi momentul sa le acordați o atenție speciala, deoarece acestea pot avea o valoare semnificativa. Pe platformele online, pasionații de colecții sunt dispuși sa plateasca sume considerabile pentru a achiziționa astfel de exemplare rare. Recent, un individ a pus in vanzare pe platforma OLX bancnote romanești cu valorile nominale de 1.000, 2.000 și 5.000 de lei. Deosebit de atragatoare pentru colecționari este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca mai aveți aceste bancnote vechi romanesti acasa, nu le aruncați! Pe internet, acestea au ajuns sa coste o mica avere. Un barbat vinde bancnote vechi, scoase din circulație, cu 140.000 de lei, aproximativ 30.000 de euro. Iata care sunt bancnotele romanesti care te pot imbogați peste noapte! Bancnota…

- Creșterile salariale și de pensii vin, din 2024, și cu o majorare a prețurilor la motorina și benzina. De la 1 ianuarie 2024, șoferii din Romania se vor confrunta cu o creștere semnificativa a prețurilor la carburanți, deoarece va intra in vigoare prima majorare a accizei. Aceasta masura va determina…

- Aeroportul din Brașov se confrunta cu grave probleme de funcționare in ciuda investiției de 150 de milioane de euro. Problemele cu care se confrunta aeroportul au determinat mai multe firme sa-și retraga zborurile. O investigație demarata de BIZZBrasov a scos la iveala faptul ca aeroportul nu are internet.…

- Lanțul de magazine Mega Image și cațiva furnizori au fost amendați de ANPC pentru ca vindeau legume și fructe așa-zis romanești. ANPC a transmis, vineri, ca reprezentantii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov au inceput derularea unei serii de verificari…

- Continue reading Un cercetator clujean ajunge in arhiva Comisiei Nobel pe urmele nominalizarilor romanești la premii și are o surpriza de proporții: cunoscutul filosof clujean Lucian Blaga, despre care se știa ca a fost nominalizat in 1956, nu a fost nominalizat decat dupa zece ani, cand era deja decedat…

- Dupa ce interlopul de Olt, „Bercea Mondialu” a vrut cumpere la preț de fier vechi de la CFR Marfa7.153 de vagoane și 508 locomotive, atenție, aflate sub sechestru la ANAF, acum un alt penal din Targu Jiu a scos la vanzare cisterne și vagoane CFR despre care CFR Marfa n-a scos o vorba ca au fost vandute.…

- Specialist culinar din Salaj, Mircea Groza și-a dedicat 40 de ani din viața bucatariei și documentarii rețetelor ardelenești. Recent i-a aparut o carte dedicata „zamurilor”. Promite una și despre tocane.Mircea Groza este unul dintre cei mai renumiți culegatori de rețete vechi din Romania. In aceasta…

- Pe internet se gasesc o mulțime de lucruri interesante care, scoase la vanzare, ajung sa se vanda pe mulți bani. Ei bine, acum, o anumita bancnota cu Mihai Eminescu se vinde cu o suma fabuloasa. Daca o ai acasa, poți face bani frumoși. Iata despre ce raritate este vorba!