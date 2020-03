Bancile spun ca pot amana ratele doar cu ajutor de la Guvern si BNR - ce garantii cer Reprezentantii bancilor au anuntat, luni, ca incearca sa gaseasca solutii pentru a ajuta clientii care intampina dificultati in plata ratelor creditelor, dar spun ca au nevoie si de sprijinul Guvernului si al BNR.



"Pentru a putea implementa o astfel de masura (amanarea ratelor - n.red.) in sprijinul clientilor care se confrunta cu probleme de lichiditate generate de efectele pandemiei de COVID-19 este necesar ca, in urma analizei facuta cu reglementatorii si auditorii, astfel de masuri acordate de banci in conditii exceptionale sa nu conduca la deteriorarea profilului de risc pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

