- O cotatie similara nu a mai fost inregistrata din 24 iunie 2011.La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR la trei luni a inceput anul 2022 la 3,02%, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%.Cresterea indicelui la nivelul actual a inceput in data…

- Cresterea pretului la energie electrica afecteaza transportul public din Madrid. Numarul de metrouri care opereaza in capitala Spaniei a fost redus in medie cu 10%, in condițiile in care factura la energie s-a marit de aproape 5 ori comparativ cu anul trecut.

- Iata 7 alimente care-ți ofera energie și care ar trebui sa se regaseasca in dieta ta, potrivit elle.ro. Orez brun Bogat in magneziu, care ajuta la producția de energie extrasa din proteine și carbohidrați, orezul brun te va ajuta sa-ți menții vitalitatea la cote optime pe tot parcursul zilei. Un ingredient…

- Noile previziuni din aprilie ale Fondului Monetar International vor arata ca razboiul din Ucraina va incetini cresterea economiei mondiale, dar nu va provoca o recesiune globala, a afirmat directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, transmite Reuters.

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei au "efecte, care vor deveni mai drastice pe zi ce trece". Cu toate acestea, cancelarul a subliniat ca intreruperea aprovizionarii cu energie din Rusia trebuie sa fie "usor de gestionat" pentru statele europene. De asemenea,…

- Partidul Social Democrat anunța ca și-a atins principalele obiective pe care le-a urmarit in privința reglementarii prețurilor la energie electrica și gaze naturale. „In forma finala a ordonanței de urgența convenita in Coaliție, cetațenii și firmele vor beneficia de protecție pentru cel puțin 1 an…

- „Sunt convins ca aceasta criza energetica va accentua preocuparea si investitiile in eficienta energetica. Pretul mare va determina consumatorii sa se gandeasca la masuri de eficienta energetica, dar trebuie sa vina si din partea institutiilor statului o preocupare si un efort pentru informare si cresterea…

- Dispare de pe piața carnea produsa la noi in țara? Exista acest risc, avertizeaza Asociația Fermierilor din Romania(AFR), deoarece “producatorii nu mai fac fața creșterii necontrolate a prețurilor la electricitate, gaze și motorina”. “Privim cu maxima ingrijorare impactul pe care cresterile uriase…