Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania prelungeste perioada de gratie pentru cardurile de credit, iar primele obligatii de plata pentru clienti vor fi doar in luna mai. "Dorim sa te scutim de drumuri la banca si extindem perioada de gratie la cardul tau pana in luna mai. Astfel, nu mai ai obligatie de plata in lunile martie…

- Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) face apel catre toți utilizatorii de servicii bancare sa utilizeze cat mai mult serviciile online in detrimentul banilor lichizi pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Recomandarile pentru populație: sa foloseasca in aceasta perioada cu precadere…

- Ziarul Unirea Cererea Unica de Plata la APIA: Cand incep depunerile cererilor pentru subvenții in Campania 2020 Cererea Unica de Plata la APIA: Cand incep depunerile cererilor pentru subvenții in Campania 2020 Cererile Unice de Plata pentru Campania 2020 pot fi depuse de catre fermieri la centrele…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, se va intalni, marti, cu reprezentantii unor banci pentru a discuta despre plata pensiilor. Conventiile cu bancile pentru plata pensiilor sunt din 2001-2002, a spus Violeta Alexandru, precizand ca nu obliga pe nimeni sa ramana in contract cu Casa de Pensii.…