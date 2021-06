Stiri pe aceeasi tema

- Romania a trimis, vineri, 100.800 de doze de vaccin AstraZeneca in Republica Moldova, pentru a sprijini lupta de combatere a pandemiei de COVID-19. Potrivit CNCAV, 100.800 doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților implicate…

- Alexandru Rafila, despre situația pandemiei la nivel național: „Nu mai e transmitere intercomunitara a infecției in Romania” Alexandru Rafila, expertul in microbiologie, a declarat in cadrul unei emisiuni TV faptul ca viruslui Sars-Cov-2 nu mai are transmitere comunitara in Romania. Acest fapt este…

- Specialiștii nu exclud o explozie a numarului de infectari cu coronavirus odata cu relaxarea masurilor din pandemie. Intre timp, numarul mic de noi imbolnaviri cu noul coronavirus ar putea amana testarea in multe farmacii.Testarea in farmacii se amanaDeși Ministerul Sanatații a anunțat ca testarea anti-COVID…

- SUA vor investi 152 de milioane de dolari in 15 lucrari de modernizare a infrastructurii bazei aeriene de la Campia Turzii din Romania. Primele lucrari vor demara in perioada mai-august, informeaza US Air Force. Dupa lucrarile de modernizare, noua pista a bazei va permite aterizarea și decolarea avioanelor…

- 58% din decesele inregistrate de la inceputul pandemiei in Romania la pacienți cu Covid-19 au fost raportate la barbați, se arata in raportul saptamanal de supraveghere intocmit de Institutul Național de Sanatate Publica, conform Mediafax. „85,7% din totalul deceselor au fost la persoane peste…

- Masurile adoptate de Guvernul Romaniei in fata pandemiei Arhiva FOTO: Alex Lancuzov Organizatia Amnesty International semnaleaza, în raportul anual, ca în contextul pandemiei de coronavirus, drepturile omului sunt încalcate în lumea întreaga. Criza COVID-19 a…

- Vlad Voiculescu recunoaște ca Romania nu poate folosi echipamente sanitare de aproape 800 de milioane de lei! Motivul: marfa se afla in depozitele UNIFARM și a fost achiziționata la prețuri exorbitante, in primul an al pandemiei, iar DNA are un dosar penal deschis. La vremea respectiva, atat…

- Finlanda a fost desemnata, pentru al patrulea an consecutiv, cea mai fericita tara din lume, potrivit unui raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) publicat vineri, la un an dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat pandemia de coronavirus, potrivit Agerpres.