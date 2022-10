Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din Rusia au pierdut aproximativ 1.500 de miliarde de ruble (25,5 miliarde de dolari) ca urmare a consecințelor conflictului din Ucraina, a declarat un oficial al bancii centrale, citat de Reuters.

- La fiecare 4 secunde o persoana moare de foame. 238 de organizații neguvernamentale cer liderilor care se reunesc la cea de-a 77-a Adunare Generala a ONU sa ia masuri decisive pentru a pune capat crizei mondiale a foametei. Organizații din 75 de țari au semnat o scrisoare deschisa in care iși exprima…

- Criza energetica de care tot vorbesc expertii provoaca dezbateri energice. In Italia, bucatarii sunt furiosi pentru ca aud tot mai des intrebarea „Cum sa fierbem pastele fara sa consumam mult gaz”? Iar in Elvetia, acelasi guvern care ameninta cetatenii ca ii amendeaza daca isi incalzesc casele prea…

- Criza mondiala de semiconductori continua sa afecteze producatorii auto. De data aceasta, doua uzine care aparțin Grupului Stellantis au fost inchise temporar, pentru cateva zile, tocmai din cauza acestei crize care pare sa nu se termine prea curand. Mai exact, uzina de la Zaragoza, in Spania, a fost…

- Pentru a face fata crizei economice provocate de razboiul din Ucraina, Egiptul a gasit o solutie: reducerea iluminatului public pentru a economisi energie si a exporta mai mult gaz, cu scopul de a creste rezervele de valuta. Sectorul turismului, vital pentru Egipt, a fost de asemenea afectat de conflict,…

- Aproape o treime dintre familiile din Marea Britanie vor trai la limita saraciei in aceasta iarna, in condițiile in care facturile la energie urmeaza sa creasca din nou in ianuarie. Factura medie a gospodariilor a crescut deja cu 54% in acest an, ceea ce i-a forțat pe mulți britanici sa aleaga intre…

- Zeci de mii de britanici refuza sa iși plateasca facturile la energie in semn de protest fața de creșterea tarifelor. Multe din Marea Britanie se intreaba daca iși vor putea permite sa plateasca facturile la energie in viitorul apropiat. Dupa o creștere de 54% a plafonului de preț pentru gaze și electricitate…