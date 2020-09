Intinderile de gheata din Marea Bering au atins in timpul iernilor din 2018 si 2019 noi minime record, ce nu au mai fost intalnite de mii de ani, au anuntat oamenii de stiinta miercuri, ceea ce creste ingrijorarea cu privire la impactul accelerat al schimbarilor climatice in Arctica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Datele satelitare ofera o imagine clara a modului in care banchizele s-au schimbat in ultimele patru decenii in aceasta regiune situata intre Oceanul Arctic si nordul Oceanului Pacific. Pana la aceste date, singurele informatii disponibile erau cele inregistrate in jurnalele…