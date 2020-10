Bancherul George Alberts, primul soț al Adinei Alberts, a murit la ”Matei Balș” ”Nu l-a răpus boala ci sistemul de sănătate româneasc” Cetațeanul olandez, fost director al ai multor importante banci de pe piața romaneasca, a murit vineri noapte la Spitalul Matei Balș din Capitala. De zece zile era in coma. ”S-a zbatut 3 saptamani ca sa supraviețuiasca. Din pacate nu a reușit. Nu, nu l-a rapus acesta boala pandemica deși se infectase cu Sars-Cov2 in urma cu cateva saptamani. Ci sistemul de sanatate romanesc care este in mare parte bolnav și plin de bube! Sunt prea trista acum ca sa fac o analiza “la rece”. Și prea scarbita. Dar lucrurile nu trebuie sa ramana așa. George Alberts s-a stins aseara, rapus de crasa indolența a unor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

