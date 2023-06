Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana urmeaza sa prezinte, miercuri, cadrul legislativ pentru viitorul euro digital, un proiect care genereaza teorii conspirationiste si ostilitatea bancilor fara a raspunde insa la o veritabila asteptare a cetatenilor, transmite agenția AFP, citata de Agerpres. „Pentru moment, euro digital…

- Indicele de referinta Stoxx 600 a incheiat ziua in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. Pierderile au fost conduse de sectorul auto, in scadere cu 1,4%, in timp ce sectorul utilitatilor a crescut cu 0,7%. Firma germana de produse chimice Lanxess a extins pierderile anterioare…

- Banca Centrala Europeana va aplica joi, aproape sigur, cea de-a opta majorare succesiva a ratei oficiale a dobanzii la depozite, de data aceasta cu 25 de puncte de baza, pana la 3,5%. Dar gardienii euro s-ar putea gandi la o pauza? Avand in vedere o scadere binevenita a inflației in ultima vreme și…

- Este ancheta uriașa in Germania dupa un incident de securitate care s-a petrecut miercuri pe aeroportul din Frankfurt și l-a vizat chiar pe cancelarul Olaf Scholz. Presa germana și surse din agențiile ministerului de interne spun ca este cel maim are incident de securitate din ultimii ani.Un barbat…

- ”Ca oamenii sa-mi spuna «buna ziua» si sa ma salute nu este un lucru care sa ma impresioneze, este un lucru intru totul normal, iar eu nu am resimtit aceasta situatie ca fiind dramatica”, a comentat Olaf Scholz intr-o conferinta de presa, in cursul unei vizite la Tallin, in Estonia. ”Politia face treaba…

- Problema restrangerii salariilor intr-o perioada de inflație a ajuns și in randurile bancherilor europeni. Și provoaca deja tensiuni. Banca Centrala Europeana va lua in considerare propuneri de majorare a salariilor personalului atunci cand prețurile cresc. Și tot cresc, nu numai pentru „gardienii…

- Companiile din zona euro majoreaza preturile intr-un ritm mai moderat deoarece costurile lor se stabilizeaza, cererea se reduce si concurenta creste, desi majorarea salariilor ramane un motiv de ingrijorare, arata rezultatele unui studiu publicat vineri de Banca Centrala Europeana (BCE), transmite Reuters.…

- Dupa o serie de sase majorari de dobanda, cu cate 50 de puncte de baza, adoptate incepand din luna iulie 2022, oficialii BCE estimeaza ca nu s-au apropiat inca de sfarsitul ciclului de inasprire a politicii monetare. "Nu a venit inca momentul sa ne oprim din majorarea dobanzilor", a avertizat, la finele…