Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de astazi seara, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu 16.500.000 de lei din Fondul de rezerva bugetara, pentru acordarea unui ajutor umanitar medical cu titlu gratuit, necesar in lupta anti-Covid, pentru Republica Moldova, informeaza Agerpres .

- Banca Transilvania si eMAG, doua dintre initiatoarele proiectului Doneaza pentru linia intai, au donat impreuna inca 2 milioane de lei pe platforma prin care se strang fonduri pentru a-i sustine pe medici, personalul medical, precum si pe toti cei din prima linie care lupta direct cu pandemia provocata…

- Membrii Federatiei Patronale Romane din Industria Alimentara - Romalimenta au donat peste doua milioane de lei si 270.000 de euro comunitatii medicale si populatiei, contribuind si cu donatii in alimente si alte bunuri catre cei aflati in nevoie in contextul pandemiei de coronavirus. "Suntem bucurosi…

- Alphabet doneaza 800 milioane de dolari pentru combaterea crizei generate de coronavirus. Fondurile se vor folosi pentru producerea materialelor medicale. Focarul rapid, care a ucis zeci de mii de oameni, a adus un deficit de echipamente medicale in intreaga lumeAlphabet, compania mama Google,…

- Liga Nationala profesionista de fotbal american (NFL) a anuntat, vineri, ca organizatia sa impreuna cu Sindicatul jucatorilor au donat peste 35 de milioane dolari pentru victimele pandemiei de coronavirus, informeaza agentia EFE. Donatiile au inceput din data de 16 martie, cand au fost amanate toate…

- Grupul Purcari a anuntat ca va contribui cu 2 milioane de lei moldovenesti (500 mii RON) catre un fond adresat combaterii epidemiei COVID- 19 in Republica Moldova si Romania. Jumatate din aceasta suma reprezinta contributia personala a fondatorului grupului, Victor Bostan.

- Va povesteam ieri faptul ca din ce in ce mai multe companii aleg sa se implice in lupta locala a autoritaților romane cu noul virus gripal. De data asta e vorba de Banca Transilvania care, conform Revistei Biz, va dona 14 milioane de lei catre Asociația Daruiește Viața, care va achiziționa aparate de…

- Silvio Berlusconi (83 de ani), fostul premier italian și proprietar al Milanului, sprijina financiar lupta contra noului coronavirus prin construirea unui spital cu 400 de paturi la terapie intensiva. Chiar daca a ales sa plece la reședința de pe Coasta de Azur din Nisa, Silvio Berlusconi ramane alaturi…