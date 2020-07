Banca Transilvania, Best Bank in Romania, premiu din partea publicatiei Euromoney

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania a primit titlul Best Bank in Romania din partea publicatiei Euromoney pentru rezultatele din 2019. Profitabilitatea, cresterea echilibrata si baza solida BT s-au numarat printre indicatorii apreciati de Euromoney.Banca Transilvania a inregistrat rezultate pozitive in 2019, fiind inca…

- Banca Mondiala a promovat Romania in categoria țarilor cu venituri mari, dupa incorporarea evoluțiilor din 2019 - venit pe locuitor de 12.630 de dolari, conform unui raport al Bancii Transilvania (BT) Cluj.

- Despre declaratiile lui Barna "Cred ca nu l-a citit, ii recomand sa il citeasca. Este un program la care am lucrat mult, cu specialisti din mediul de afaceri si neguvernamental, am urmarit si ce se intampla in alte tari europene si am incercat sa preluam. Am preluat o schema de ajutor…

- Increderea in economie a crescut in iunie, in Romania, pentru a doua luna consecutiv, spre cel mai ridicat nivel din martie, depasind media zonei euro, conform unui raport al Bancii Transilvania (BT) Cluj.

- Premierul Ludovic Orban a reacționat cu privire la estimarea Consilului Fiscal in legatura cu scaderea economica de 4-6% in acest an. Prim-ministrul a punctat ca „estimarile in ceea ce privește creșterea PIB sunt de apanajul altor instituții”.„Consiliul Fiscal, din punctul meu de vedere, trebuie…

- In scenariul central ne așteptam la intrarea economiei interne intr-un nou ciclu in perioada imediat urmatoare și la o creștere cu un ritm mediu anual de peste 2,5% in intervalul 2020-2022, arata o analiza a Bancii Transilvania, anunța MEDIAFAX.Evoluție este determinata de mix-ul relaxat de…

- Cele cinci societati de investitii financiare (SIF) si cele sapte fonduri de pensii administrate privat pentru pilonul 2 din Romania si-au majorat detinerea in capitalul social al Bancii Transilvania (BT) Cluj de la 30,5% la decembrie

- Guvernul Romaniei susține, in desele comunicari ale reprezentanților lui, ca digitalizarea este o axa prioritara a programului de guvernare, insa pentru industria autohtona de petrol și gaze aceasta se poate realiza doar prin actualizarea cadrului legislativ la progresul tehnologic, spune Frank Neel,…