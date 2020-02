Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania a obtinut un profit net de 1,621 miliarde de lei anul trecut, in crestere cu 32,93% comparativ cu 2018, potrivit rezultatelor financiare preliminare publicate joi. Grupul Financiar Banca Transilvania a raportat, anul trecut, un profit net consolidat de 1,848 miliarde de lei, in crestere…

- Nuclearelectrica a inregistrat anul trecut venituri totale de 2,3 miliarde lei, in crestere cu 11%, si un profit net de 540 milioane lei, cu 31% mai mare decat rezultatul din 2018, potrivit raportului financiar preliminar, potrivit Mediafax.Veniturile din vanzarea energiei electrice s-au majorat…

- BRD Societe Generale a inregistrat, in 2019, un profit net in scadere la 1,499 mld. lei BRD Groupe Societe Generale a inregistrat, in 2019, un profit net in scadere la 1,499 miliarde de lei, acelasi trend fiind consemnat si de banca, care a raportat un rezultat de 1,528 miliarde de lei, potrivit Situatiei…

- ​Alphabet, compania de care apartine Google, a înregistrat venituri de 162 de miliarde de dolari anul trecut, în crestere cu 18% fata de 2018. Iata cât din acesti bani au venit din motorul de cautare, din YouTube sau din serviciile de cloud.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Microsoft a inregistrat un profit de 11,6 miliarde de dolari in cel de-al patrulea trimestru din 2019, in creștere cu 38% fața de perioada similara din 2018, in timp ce veniturile companiei au crescut cu 14% in perioada octombrie-decembrie 2019 la 36,9 miliarde de dolari, anunța Associated Press,…

- ​Aplicația de învațare a limbilor straine Duolingo, prezenta și în România cu serviciile sale de educație, susține ca a ajuns sa valoreze 1,5 miliarde de dolari, dupa ce a primit o noua finanșare de capital de risc, din partea fondului de investiții al Google. Citește mai departe…