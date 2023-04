Banca rusească sancționată joi de SUA a finanțat activitățile Eurohold, proprietarul Euroins în România Statele Unite au impus joi sancțiuni impotriva unui numar de trei directori ai Bancii Internaționale de Investiții (IIB), cu sediul la Budapesta, dar controlata de Rusia, conform Reuters. Banca a finanțat in trecut grupul Eurohold, proprietarul asiguratorului Euroins din Romania, inchis recent de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) din cauza unei lipse de capital de 400 de milioane de euro.Publicația Newsweek scria in aprilie 2022 ca Eurohold luase un credit de 7 milioane de euro de la banca respectiva cu mai puțin de o luna inainte de invadarea Ucrainei.Creditul, acordat in data… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

