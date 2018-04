Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis anul trecut acasa 4,94 de miliarde de dolari, in crestere cu 41%, de la 3,489 miliarde de dolari in 2016, potrivit datelor publicate de Banca Mondiala, care arata ca muncitorii migranti au transferat in tarile de origine o suma record de 466 de miliarde…

- Cresterea remitentelor s-a datorat aprecierii euro si a rublei fata de dolar, avansului economic solid si perspectivelor de angajare in tarile in care lucreaza cei care trimit bani in Europa si Asia Centrala, se arata in raport.Perspectivele pentru 2018 - 2019 sunt pozitive, dar cresterea…