Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat considera ca viețile noastre vor cunoaște un inceput de normalizare in vara tarzie a acestui an, catre toamna. Asta daca nu apare vreo tulpina a coronavirusului care nu raspunde la vaccin. Intrebat, joi seara, la „Marius Tuca Show” de la Aleph News, ce ii spune intuiția in privința revenirii…

- Raed Arafat considera ca viețile noastre vor cunoaște un inceput de normalizare anul acesta. Intrebat, joi seara, la „Marius Tuca Show” de la Aleph News, ce ii spune intuiția in privința revenirii in Romania la o viața „cat de cat normala”, Raed Arafat a raspuns: „Daca mergem bine cu vaccinarea, cred…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Banca Mondiala a analizat un numar de 154 de tari si peste 3.000 de masuri financiare luate in contextul pandemiei, iar analiza pe Romania arata ca, alaturi de SUA, Germania, Franta si Australia, statul nostru a avut cel mai ridicat nivel de activitate, ca numar…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Banca Mondiala a analizat un numar de 154 de tari si peste 3.000 de masuri financiare luate in contextul pandemiei, iar analiza pe Romania arata ca, alaturi de SUA, Germania, Franta si Australia, statul nostru a avut cel mai ridicat nivel de activitate, ca numar…

- Romania se afla in grupa tarilor cele mai active in luarea de masuri financiare ca reactie la pandemia Covid-19, arata un studiu recent al Bancii Mondiale, care analizeaza actiunile intreprinse in sectorul financiar de autoritatile din 154 de tari si alte jurisdictii, ca raspuns la actuala pandemie.…

- Cristian Bichi, consilier al guvernatorului BNR, citeaza un studiu al Bancii Mondiale care arata ca Romania in grupa țarilor cele mai active in luarea de masuri financiare ca reacție la pandemia Covid-19. Intr-un articol publicat pe blogul BNR, Bichi combate ideea ca Guvernul, BNR si ASF au ramas…

- 1.987 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 7.005 de teste la nivel national, a informat luni Grupul de Comunicare Strategica. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.987…

- La comemorarea a cinci ani de la incendiul din Colectiv, in data de 30 octombrie, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, preciza ca „lucrurile pentru tratarea `marelui ars` in sistemul sanitar s-au schimbat, dar mult prea lent”, relateaza Hotnews.„S-amodificat legislația pentru reducerea și optimizarea timpilor…