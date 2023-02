Banca Mondiala a promis deja o finantare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari pentru Turcia si ofera ajutoare pentru Siria, a spus el, in urma tragediei din 6 februarie, care a dus la moartea a peste 35.000 de oameni. ”Pentru Turcia, Banca Mondiala a angajat aproximativ 1,8 miliarde de dolari. Acest lucru se datoreaza faptului ca aveam deja un portofoliu in Turcia, aveam proiecte si am putut reutiliza o parte din finantare”, a spus Belhaj luni, la un summit din Dubai. Confederatia neguvernamentala a intreprinderilor si afacerilor din Turcia estimeaza intr-un raport ca cele doua cutremure au dus…