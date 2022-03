Stiri pe aceeasi tema

- Compania Leoni a inceput sa transfere angajate din fabricile deținute in Ucraina, alaturi de celelalte filiale din țara. „In coordonare cu colegii ucraineni și echipa constituita pentru acest scop in Leoni Group – official profile organizam transferul in Romania al colegelor ucrainenence care solicita…

- Statul roman a ales sa se retraga din Banca Internaționala de Investiții (BII) și din Banca Internaționala de Cooperare Economica (BICE), in mod coordonat cu Polonia, Cehia, Slovacia și Bulgaria. Potrivit informațiilor oficiale, nu exista o procedura prin care Romania și, implicit, celelalte state sa…

- NATO urmareste sa isi consolideze prezenta in tarile de est ale aliantei militare in urma invadarii Ucrainei, tara care se invecineaza cu Slovacia, Ungaria, Romania si Polonia.Noul grup de lupta va include trupe din tarile mentionate si din Bulgaria, a spus Cernochova.Cehii vor trimite personal pentru…

- Romania se retrage din Banca Internationala de Investitii (BII) si Banca Internationala de Cooperare Economica (BICE), in mod coordonat cu Polonia, Cehia, Slovacia si Bulgaria, a anuntat miercuri seara ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Romaniei, Dan Carbunaru, a anuntat sambata faptul ca Romania va iesi din banca internationala in care este partenera cu Rusia si cu alte cateva tari.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat vineri un apel catre Formatul Bucuresti 9 (B9) (Romania, Bulgaria, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia si Cehia) de a oferi Kievului asistenta in aparare, de a impune sanctiuni si a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a pune capat…

- Privit fara ocolisuri, prezentul si viitorul nostru politic suna ingrijorator. Pana la parafarea in mare secret a noii constructii toxice PSD-PSD, in Romania a functionat, de la crearea CDR incoace, o delimitare clara intre putere si opozitie. Ea s-a edificat pe falia dintre viziunea conservatoare a…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca va gazdui joi o runda de consultari (in format hibrid) a miniștrilor afacerilor externe ai statelor din Formatul București 9 (B9) cu ministrul francez pentru Europa și afaceri externe, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la București. Din Formatul B9 fac parte…