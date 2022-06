Banca centrală a Rusiei va reduce dobânzile pe măsură ce inflaţia va încetini, potrivit guvernatoarei instituţiei In ceea ce priveste rubla, Nabiullina a spus ca banca centrala va respecta politica sa de curs de schimb liber si ca restrictiile valutare de urgenta ar trebui ridicate de indata ce situatia se va stabiliza. Rusia a redus dobanzile de la nivelul de urgenta de 20%, la care le-a majorat imediat dupa trimiterea de catre Moscova a fortelor armate in Ucraina, pe 24 februarie, si sanctiunile occidentale care au urmat. Dobanda cheie a revenit la nivelul anterior, de 9,5%, la inceputul acestei luni. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

