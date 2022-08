Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat vineri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, incepand cu 8 august 2022, informeaza banca centrala, potrivit Agerpres . Rata inflației a ajuns in iuni la 15,05%. De asemenea,…

- ”In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia august 2022, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. Prognoza actualizata evidentiaza perspectiva plafonarii ratei anuale a inflatiei in trimestrul III al…

- Inflatia este un simptom al politicilor, dezechilibrelor si socurilor din economie, insa acest simptom poate deveni boala insasi daca nu este tratat cum trebuie, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Asta facem la BNR: tratam acest simptom,…

- Prelungirea razboiului din Ucraina si extinderea sanctiunilor impuse Rusiei genereaza incertitudini si riscuri considerabile la adresa perspectivei activitatii economice, avertizeaza raportul BNR.Membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei arata ca rata anuala a inflatiei…

- Prelungirea razboiului din Ucraina si extinderea sanctiunilor impuse Rusiei genereaza incertitudini si riscuri considerabile la adresa perspectivei activitatii economice in Romania, implicit a evolutiei pe termen mediu a inflatiei, se arata in minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie…

- ”In ceea ce priveste evolutiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au aratat ca evaluarile actualizate releva o noua deteriorare considerabila a perspectivei inflatiei pe intregul orizont de prognoza. Astfel, rata anuala a inflatiei este asteptata sa isi accentueze cresterea in trimestrul…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a scumpit leii, iar aceasta majorare se va vedea in creșteri ale ROBOR . Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an anterior, incepand cu data de 11…

- In trimestrul I 2022, rata anuala a inflatiei a inregistrat astfel o noua crestere substantiala (de la 8,19% in decembrie 2021) si peste asteptari, cu o contributie insa mult mai modesta din partea componentelor exogene ale IPC, in conditiile aplicarii schemelor de plafonare a preturilor la energie…