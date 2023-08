La sfarsitul lunii iulie, banca centrala a estimat ca va solicita Trezoreriei Marii Britanii sa sprijine pierderile de 150 de miliarde de lire sterline (189 de miliarde de dolari) din facilitatea de cumparare de active (APF). Programul s-a derulat din 2009 pana in 2022 si a fost conceput pentru a imbunatati conditiile de finantare pentru companiile afectate de criza financiara din 2008. Banca Angliei a acumulat obligatiuni in valoare de 895 de miliarde de lire sterline, in timp ce ratele dobanzilor au fost scazute din punct de vedere istoric. Cu toate acestea, banca centrala a inceput sa retraga…