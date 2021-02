Stiri pe aceeasi tema

- In timpul crizei globale din 2007-2008 si dupa aceea, Rezerva Federala a SUA, cea mai puternica banca centrala din lume, a fost acuzata ca prin masurile de relaxare a politicii monetare s-a angajat intr-un razboi valutar, urmarind deprecierea dolarului pentru a da avantaje competitive economiei.…

- Dupa cum s-a intamplat in Japonia in anii ‘90, anii intregi de dobanzi scazute si chiar negative din zona euro au dus la suspiciuni ca peisajul de business al regiunii adaposteste o multitudine de firme zombie, firme mentinute artificial in viata prin credite, scrie Financial Times, potrivit Mediafax.…

- Diferite solutii tehnologice prin care se doreste simplificarea pe cat posibil a participarii la piata de capital, atat pentru investitori, cat si pentru emitenti, sunt investigate la nivelul Grupului Bursa de Valori Bucuresti, a afirmat, vineri, Adrian Tanase, directorul general al BVB. "Pe baza evolutiei…

- Bancile centrale din Europa și SUA avertizeaza ca perspectivele economice globale raman incerte, in pofida optimismului provocat de vaccinul anti-COVID Sefii bancilor centrale din Europa si SUA au avertizat joi ca perspectivele economice globale raman incerte, in pofida optimismului provocat de vestile…

- Romanii iși țin cam 60% din economii in lei și 40% in euro. In banci sunt, cu aproximație, echivalentul a 15 miliarde de euro in lei și 10 miliarde de euro in moneda europeana. Acesta este cel mai profitabil sau sigur model?Cand e vorba sa economisim, inceputul este intotdeauna cel mai greu. In primele…

- Ministrul Finanțelor anunța ca a inceput disucțiile cu bancile pentru prelungirea suspendarii platii ratelor si dupa 1 ianuarie 2021 Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat luni ca doreste sa gaseasca o formula de prelungire a suspendarii platii ratelor bancare si dupa 1 ianuarie 2021, in prezent…

- La Congresul in care a fost validata fuziunea Pro Romania cu ALDE, Victor Ponta a afirmat ca prima promisiune este instituirea unui venit minim de criza astfel incat niciun roman care castiga sub 2000 de RON sa nu moara de foame”. A doua promisiune este cea de sprijin economic de criza pentru firmele…