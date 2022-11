Stiri pe aceeasi tema

- Banca Angliei a acceptat toate obligatiunile pe termen lung care i-au fost oferite miercuri la o licitatie inversa, in valoare record de 2,3754 miliarde de lire sterline (2,63 miliarde de dolari), in timp ce programul sau de achizitii temporare, creat pentru calmarea pietei financiare, se apropie de…

- Banca Angliei (BoE) a anuntat ca miercuri va incepe achizitionarea de obligatiuni guvernamentale britanice in valoare de pana la cinci miliarde de lire sterline (5,31 miliarde de dolari) pe zi, cu scadenta reziduala de cel putin 20 de ani, pentru a readuce stabilitatea pe piata financiara, transmite…

- Novak a raspuns ”da” atunci cand a fost intrebat, intr-un interviu la postul de releviziune Rossiya-1, joi, despre o inlocuire, in strategia energetica a Rusiei, a gazoductului european Nord Stream 2 cu gazoductul asiatic Forta Siberiei 2. Ministrul rus al Energiei a declarat, intr-o vizita in Uzbekistan,…

- Vorbind la evenimentul anual de cercetare si dezvoltare al Moderna, Garay a spus ca intervalul se bazeaza pe ipoteze de pret de la 64 la 100 de dolari pentru un vaccin. Nivelul inferior al estimarii presupune, de asemenea, ca doar populatia cu risc ridicat din Statele Unite ar fi eligibila pentru rapel,…

- Disney+ a castigat in ultimul trimestru 14,5 de milioane de abonati, majoritatea din afara Statelor Unite. Serviciul de streaming are acum 152,1 de milioane de abonati. Celelalte doua servicii de streaming detinute de Disney, Hulu si ESPN+ au ajuns la 46,2 respectiv 22,8 de milioane de abonati. Asta…

- Cererea pentru vaccinul impotriva Covid-19, din care au fost livrate la nivel global 3,6 miliarde de doze, scade, deoarece majoritatea oamenilor din lumea occidentala au primit deja trei sau patru doze. Cu toate acestea, este asteaptat ca administrarea rapelurilor care utilizeaza vaccinuri imbunatatite,…

- Warner Bros. Discovery a anuntat ca va combina serviciile de streaming Discovery+ si HBO Max intr-unul singur. Serviciul rezultat va fi lansat anul viitor in Statele Unite, dupa care va fi extins treptat pentru a ajunge si in alte regiuni. La fel ca in cazul lui HBO Max, exista planuri pentru doua versiuni…

