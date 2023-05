Banca Angliei a majorat joi ratele dobânzilor cu 0,25 de puncte procentuale şi a exclus producerea unei recesiuni britanice Comitetul de politica monetara a votat cu 7-2 in favoarea cresterii cu un sfert de punct procentual, pentru a duce rata principala a dobanzii de la 4,25% la 4,5%, in timp ce banca si-a reiterat angajamentul de a controla o inflatie incapatanata de mare. Indicele principal al preturilor de consum a crescut cu 10,1% anual in martie, ca urmare a facturilor mari la alimente si energie care persista. Inflatia de baza, care exclude preturile volatile la alimente, energie, alcool si tutun, a urcat la 5,7% pe parcursul celor 12 luni pana in martie, fiind neschimbata fata de ascensiunea anuala din februarie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

