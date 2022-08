Banca Angliei a decis cea mai mare majorare de dobândă de după 1995 Banca Angliei (BoE) a decis joi sa majoreze dobanda de politica monetara cu 50 de puncte de baza, cea mai mare crestere de dobanda de dupa 1995, chiar daca se asteapta la o recesiune indelungata, transmite Reuters. Cei noua membri ai comitetului de politica monetara de la BoE au votat 8 la 1 pentru majorarea dobanzii de referinta de la 1,25% pana la 1,75%, acesta fiind cel mai ridicat nivel al dobanzii de baza de la sfarsitul anului 2008. Aceasta majorare a costului creditului cu 50 de puncte de baza decisa de BoE era asteptata de majoritatea economistilor intervievati de Reuters, in conditiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

