Banca americană JPMorgan a obținut venituri record de un miliard de dolari în acest an din stocarea şi finanţarea metalelor preţioase Banca americana JPMorgan a obținut venituri record de un miliard de dolari in acest an din stocarea si finantarea metalelor pretioase Grupul bancar american JPMorgan a castigat venituri record de aproximativ un miliard de dolari in acest an din tranzactii, stocarea si finantarea metalelor pretioase, depasind cu mult bancile rivale, au declarat luni pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar. Pandemia de coronavirus a creat oportunităţi pentru băncile de investiţii care fac tranzacţii cu aur, argint şi alte metale preţioase, în condiţiile… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

