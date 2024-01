Stiri pe aceeasi tema

- Este ultima zi de weekend și ar trebui sa profitam la maxim de ea. Va incepe o noua saptamana și pot aparea numeroase schimbari de dispoziție. In acest fel, este indicat sa profitam de moment și sa ne inveselim, astfel ca bancurile sunt mereu la indemana tuturor.

- Bancurile ne aduc intotdeauna zambetul pe buze, indiferent de starea in care ne aflam. Glumele de mai jos te vor amuza, așa ca nu le ține doar pentru tine și spune-le celor dragi. Vei rade in hohote datorita situațiilor in care personajul Bula este pus.

- Cind Jennifer Fluellen din Niles, Michigan, zacea nemișcata pe patul de spital anul trecut, intr-o coma de aproape cinci ani cauzata de un accident de mașina, mama ei, Peggy Means, i-a spus o gluma. Apoi s-a intimplat imposibilul: Jennifer, in virsta de 41 de ani, a ris. "Cind s-a trezit, m-am speriat…

- Bancurile sunt extrem de benefice și ne ajuta sa ne simțim mai bine. Ele pot oferi o perspectiva amuzanta asupra vieții și a situațiilor cotidiene. Aceasta poate ajuta la minimizarea problemelor și la abordarea lor cu zambete.

- Bancurile au rolul de a ne inveseli și ne aduc zambetul pe buze de fiecare data. Indiferent ca avem o stare proasta sau ne dorim sa trecem peste un moment nefast, cateva glume ne pot ridica moralul și buna-dispoziția.

- Este o noua saptamana și o incepem cu zambetul pe buze. Bancurile de mai jos ne aduc zambetul pe buze și vom avea cea mai buna zi. Indiferent de situația in care te afli, cateva glume vor starni reacțiile bune din partea tuturor.

- Bancurile sunt haioase și reușesc sa ne aduca buna-dispoziție in orice moment tensionat de peste zi. Indiferent ca avem o zi agitata sau mai relaxata, cateva glume bune vor insenina situația in care ne aflam.

- Este marți, iar saptamana abia a inceput! In cazul in care nu ți-ai inceput ziua cu o stare de spirit nu tocmai buna, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri care cu siguranța te vor face sa te simți mai bine și iți vor aduce zambetul pe buze. Iata care sunt cele mai bune glume!