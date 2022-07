Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai avut o zi plina la locul de munca și destul de agitata, noi iți prezentam o serie de bancuri amuzante care cu siguranța iți vor aduce zambetul pe buze și te vor face sa te simți mai bine. Iata care sunt glumele pe care le poți impartași cu familia, dar și prietenii tai!

- Este duminica, iar faptul ca este ultima zi de weekend nu aduce zambetul pe fața nimanui. Ei bine insa, pentru a mai profita de orele libere așa cum se cuvine, noi am pregatit cele mai amuzante glume și bancuri la care este imposibil sa nu razi!

- Doi militari ruși pledeaza vinovați intr-un nou proces pentru crime de razboi in Ucraina, anunța Reuters. Doi militari ruși capturați au pledat vinovați de bombardarea unui oraș din estul Ucrainei, in cel de-al doilea proces pentru crime de razboi din acest conflict. In cadrul procesului de la tribunalul…

- Orice zi poate fi puțin mai buna cu gluma potrivita. Un tip de bancuri foarte amuzante sunt cele despre mancare și diete, iar mai jos aveți cateva dintre cele mai amuzate pe aceasta tema. Va vor insenina pana și cea mai innorata zi!

- Fie ca este luni, marți sau orice alta zi a saptamanii, noi pregatim cele mai amuzante bancuri din toate timpurile care iți vor insenina ziua. Daca inca nu ai ras pana acum și ești destul de obosit și suparat, a sosit momentul potrivit sa te delectezi cu unele dintre cele mai haioase glume!

- Daca n-ai avut o zi tocmai buna, iar pregatirile pentru Sarbatorile Pascale ți-au dat batai de cap, noi ți-am pregatit cele mai amuzante bancuri care cu siguranța iți vor aduce zambetul pe buze și te vor face sa uiți de suparari. Iata care sunt glumele care te vor face sa te simți mai bine!

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca Biserica Aleksandr Nevski din Orasul Vechi al Ierusalimului sa intre in proprietatea Rusiei, intr-o scrisoare adresata premierului israelian Naftali Bennett, adaugand ca o promisiune in acest sens a fost formulata de predecesorul acestuia, Benjamin Netanyahu,…