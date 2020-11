Cercetatorii din Regatul Unit al Marii Britanii vor evalua aspirina ca posibil tratament pentru Covid-19. Specialiștii britanici urmeaza sa analizeze mai multe potențiale tratamente pentru coronavirus, conform Reuters . Unul din riscurile pentru pacienții infectați cu coronavirus este apariția de cheaguri de sange care pot fi provocate de reacții hiperactive a trombocitelor. Aceste celulele sangvine ajuta la hemostaza, procesul de oprire a sangerarii. Aspirina este un medicament antiinflamator, folosit in general ca analgezic, care in doze mici are un efect antiagregant (care inhiba agregarea…