Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand e vorba de copii și copilarie, lumea e altfel. Ne gandim la zambete, la chicoteli, iar granițele dispar. Acest lucru se intampla și in cadrul proiectului international „O lume a poverștilor” care a debutat joi, 7 octombrie, la Comanești și care se desfașoara intre doua instituții partenere,…

- Gradinița cu Program Prelungit nr. 10 Onești, structura a Școlii Gimnaziale nr. 1 Onești desfașoara cursurile in sistem on-line Marți, 5 octombrie 2021, s-a desfașurat ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bacau, (C.J.S.U. Bacau), in sistem audio-conferinta, condusa…

- LISTA| TOȚI elevii din județul Alba merg FIZIC la școala, incepand de luni. SCENARIILE pentru fiecare școala din județ Scenariile dupa care vor funcționa școlile din județul Alba au fost stabilite de catre autoritați, pentru saptamana 04-08 octombrie. Potrivit acestuia, toți elevii vor merge fizic la…

- A fost mare sarbatoare in comuna Magura. Duminica, 12.09. 2021, alaturi de invitați, elevi , parinți, preoți din comuna Magura, consilieri locali, cadre didactice, personal didactic auxilia și nedidactic, comunitatea a trait momente de bucurie și satisfacție la festivitatea de inaugurare a GRADINIȚEI…

- La data de 31 august a.c., in jurul orei 21:30, Poliția mun.Moinești a fost sesizata prin SNUAU 112, despre faptul ca pe strada Atelierelor din localitate s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. In urma cercetarilor effectuate, polițiștii au constatat ca, un barbat, de 38 de ani,…

- In comuna Vidra a fost inaugurata ieri Gradinița cu program prelungit construita in localitate. La eveniment au participat președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, deputatul Nicușor Halici și inspectorul general al ISJ Vrancea, Gabriela-Daniela Marchitan, autoritați locale, locuitori…

- Cupa Romaniei de Hand to Hand Fighting ediția a III-a In perioada 30 – 31 iulie 2021, un lot de 15 sportivi – elevi ai Școlii Naționale de Pregatire a Agenților de Penitenciare Targu Ocna a fost selecționat in vederea participarii la cea de-a III-a ediție a Cupei Romaniei Hand To Hand Fighting, pentru…

- Reabilitarea DJ 243B, intre Vultureni si Parincea (in lungime de peste 22 de km) – investiție finanțata de Consiliul Județean Bacau – a inceput astazi cu turnarea covorului asfaltic pe primii 6 km ai drumului, aferenți sectorului Vultureni – Godinesti. Impreuna cu primarul din Vultureni, președintele…