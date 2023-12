„Balul Prințului Leonard”, în amintirea marelui tenor Nae Leonard, „prințul operetei românești” La final de an, Teatrul Național de Opera și Opereta „Nae Leonard” din Galați aduce un cadou muzical melomanilor din oraș prin spectacolul intitulat „Balul prințului Leonard”, prin care este aniversata ziua de naștere a marelui artist. Tenorul Nae Leonard s-a nascut la Galați pe 13 decembrie 1886. Spectacolul „Balul Prințului Leonard” este un omagiu adus de artiștii și iubitorii muzicii din Galați celui care a fost numit „Prințul operetei romanesti”. La pupitrul dirijoral, maestrul Traian Ichim, din Brașov, va aduce un suflu contemporan și emoționant acestei serbari muzicale. Pe scena, spectatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

