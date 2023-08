Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș are un studio multimedia redecorat, o imagine noua care vorbește despre identitatea și standardele profesionale ale Universitații. "Am avut la dispoziție un spațiu de mici dimensiuni, caruia i-am conferit…

- In cursul acestei zile, polițiștii municipiului Targu Mureș au fost sesizați de catre o femeie, in varsta de 79 de ani, cu privire la faptul ca aceasta ar fi fost victima unei inșelaciuni. In fapt, la aceeași data, femeia ar fi inmanat peste 10.000 de euro unei persoane necunoscute, dupa ce, in prealabil,…

- In calitate de membru al Echipei Olimpice Team Romania MTB, Roberto Burța, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Universitar (CSU) Targu Mureș va participa la Jocurile Europene Cracovia Malopolska din acest an, intre 21 iunie și 2 iulie, alaturi de cel mai titrat component al echipei tricolore, Vlad Dascalu,…

- Clubul Togetherdance din Targu Mureș organizeaza cursuri de terapie prin dans pentru copii cu Sindromul Down, precum și activitați de dans și stretching pentru persoane varstnice. Cursurile sunt gratuite și sunt ținute de catre Julia Ledan, instructor sportiv și de gimnastica, și de Pasztor Tunde, fondatoarea…

- Cea de-a treia ediție a Conferinței "Mureșul Imobiliar", eveniment organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economica Transilvania Business, a avut loc joi, 25 mai, in incinta Restaurantului "Cocoșul de Aur" din Targu Mureș. Reprezentanți ai autoritaților publice locale din municipiul Targu Mureș…

- Rend Laszlo s-a nascut in 31 mai 1907 in Dumitresti. Visul lui a fost inființarea unei frumoase gradini zoologice in Tg Mureș. Cu toate ca la deschiderea propriu zisa a Gradinii, Rend Laszlo nu a putut fi prezent, fara visul și eforturile depuse de acesta, Gradina Zoologica din Tg Mureș nu ar fi existat.…

- Politistii de investigatii criminale ai Politiei municipiului Targu Mures au prins in flagrant, in data de 27 mai, doi barbati, de 27 si 42 de ani, din Targu Mures, banuiti de furt. "In fapt, la aceeasi data, cei in cauza ar fi patruns, prin efractie, intr-un apartament situat pe o strada din Targu…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a incheiat Liga a 2-a de futsal pe primul loc, dupa o finala tur-retur disputata impotriva formației Mausoleul Marașești. In prima manșa, la Targu Mureș, elevii pregatiți de Kacso Endre au caștigat cu scorul de 6-2, iar in cea de-a doua manșa targumureșenii…