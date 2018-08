Balcanii vazuti din spatiu la Divan Film Festival Cea de-a 9-a editie a Divan Film Festival aduce in Craiova si Port Cultural Cetate filme cu ADN balcanic. Participantii vor avea ocazia sa vada filme balcanice inedite si apreciate, reunite sub tema editiei 2018 - "Balcanii viseaza" / "Balkan Dreams".



Divan Film Festival are loc in perioada 24 - 26 august in Craiova (Inspire Cinema si Teatrul de Vara din Parcul Romanescu), iar in perioada 27 august - 1 septembrie se intampla in Port Cultural Cetate.



Festivalul dedicat filmelor si bucatariei balcanice isi invita spectatorii intr-o incursiune cinematografica plina de surprize,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

